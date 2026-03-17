カナダで開催されたスピードスケート・ショートトラックの世界選手権で、韓国が“物議の判定”によって金メダルを逃した。代わりに表彰台の頂点に立ったのは、開催国のカナダだった。【写真】こんなグラマラスとは…韓国ショートトラック美女の圧巻ボディ韓国は3月16日、カナダ・モントリオールで開催されたISUショートトラック世界選手権の男子5000mリレー決勝でフィニッシュラインをトップで通過するも、失格となりメダルを逃し