ようやく春の兆しとなり桜の開花ももうすぐ！花見シーズンの到来だ。ただ、混雑する場所や、外国人観光客（インバウンド）が多い場所は苦手という人もいるだろう。そこで、外国人が比較的少なく、王道スポットではなく穴場といえそうな桜の名所を6つ厳選して紹介しよう。（ライター前林広樹）狭山湖（埼玉県所沢市〜入間市）アクセス良く、規模も種類も◎最初に紹介するのは、埼玉県の所沢市〜入間市にまたがる「狭山湖」だ。