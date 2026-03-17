2026年3月13日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、中国の第15次5カ年計画が経済の二極化を加速させる可能性があるとする独ハンデルスブラット紙の論評を伝えた。記事は、中国が未来産業やより高度な技術的自立に重点を置く一方で、過去の経済成長に大きく貢献した3億人の出稼ぎ農民工が「時代に取り残される」可能性を指摘。中国の計画策定者が未来産業に注力する陰で、中国経済に内在する問題は未解決のままだと