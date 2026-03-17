WBC(ワールドベースボールクラシック)準々決勝で敗退した野球日本代表の藤平尚真が16日、自身のインスタグラムを更新。大会を振り返りました。藤平投手は自身がマウンドに立つ写真と侍ジャパンの選手らが整列した写真の2枚を投稿。「たくさんの応援ありがとうございました」と感謝を伝えました。続けて「野球をやってきた中で、一番『勝ちたい』と思えた時間でした」と、ベネズエラに敗れた悔しさを吐露。「その中で、力の差も感じ