シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、2月27日の公開から週末観客動員ランキングで3週連続1位（3月13日〜15日※興行通信社調べ）を獲得した。公開から17日間で観客動員147万人、興行収入18.9億円を突破している。【画像】“海底探検3連ビジュアル”を1枚ずつ本作は1983年公開の名作『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』を新たに描き直した作品。監督はこれまで『のび太の新魔界大冒険 〜7人の