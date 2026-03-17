◇FIBA 女子バスケットボール ワールドカップ2026予選トーナメント(3月11〜18日、トルコ・イスタンブール)バスケットボール女子日本代表は17日、アルゼンチン代表と激突。ワールドカップの切符をかけた最終戦に挑みます。予選トーナメントは、世界4都市で開催。すでに出場権を獲得しているチームを除き、各グループの上位4チームが9月にドイツで開幕する女子ワールドカップ2026本大会の出場切符をつかみます。トルコ・イスタンブ