新年一般参賀で、集まった人たちに手を振られる佳子さまと悠仁さま＝1月、宮殿・長和殿秋篠宮家の長男悠仁さま（19）が成年皇族としての歩みを着実に進められている。昨年9月に成年式を終えて以降、大学生活との両立を図りながら公務に携わり、新年一般参賀や歌会始の儀などの宮中行事にも初めて臨んだ。側近は「国民との交流を少しずつ重ねて、自身の立場への自覚を深めようとされている」と語る。（共同通信＝黒木和磨）▽