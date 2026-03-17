高校野球というのは、ちょっとしたことで流れが変わる。満員の甲子園という日常にない舞台だと、高校生の心理は大きく揺れ動く。98年（平10）8月21日の横浜との準決勝。6点差をつけた時点での「横浜はこのままでは終わらんぞ」という選手への一言が、相手への過大なイメージを植え付けてしまった。8回にエラーも絡んで4点を失い、9回には大歓声を背にして松坂大輔（本紙評論家）が登板。前日のPL学園戦で延長17回、250球を投げ