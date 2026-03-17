「スプリットに変えました。握りを浅めにしました」。ロッテの澤田圭佑は、速くて落ちるフォークを目指して昨年秋から練習に励んできたが、握りを浅くしたスプリットに変更して今季に挑むことを決めた。澤田は3月3日の取材でフォークについて「ストレートがちょっと今遅いので、それにつられて遅い」と、実戦始まってから自身の納得いくスピードを出せていなかった。3月10日のオリックス戦、1−4の8回一死走者なしで太田椋に