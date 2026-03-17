?ジャンボ?の意外な素顔とは――。男子ゴルフ界をけん引してきたレジェンドの「ジャンボ」こと尾崎将司さん（享年７８）の「お別れの会」が１６日に都内で行われた。多くの関係者が故人との別れを惜しむ中、日本ツアー通算９４勝など数々の偉業を成し遂げてきたゴルファーを長年取材してきた担当記者が、スーパースターに?密着?した日々を振り返った。【取材の裏側現場ノート】豪快な人だった。目立ちたがり屋でもあり、時には繊