俳優の桜井ユキが16日、大阪市内で、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『夫に間違いありません』(毎週月曜22:00〜 ※TVer、FODで見逃し配信)の取材に応じた。(左から)桜井ユキ、三浦璃来選手松下奈緒が主演を務める本作は、夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った主人公の朝比聖子(松下)のもとに、死んだはずの夫・一樹(安田顕)が帰ってきたことから始まるヒューマンサスペンス。桜井は、行方不明の夫を探す妻・葛原紗春を演じている。