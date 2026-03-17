筆者の話です。洗い物を終えた直後、夫から発せられる一言に、なぜか心がざわついていました。そのモヤっとの正体に、ある日ふと気づきます。 その一言 「あ、これもあった」食後、洗い物をすべて終え、シンクがきれいになって「さあ、一息つこう」と思ったその瞬間。夫が書斎からコップと小皿を手に戻ってきました。 手に持っているものは、ほんの一つか二つ。量としては大したことはありません。それでも、差し出された