撮影中の吉岡は……年内に公開予定の映画『シャドウワーク』（吉野竜平監督）に、俳優の吉岡里帆（33）と奈緒（31）がW主演することがわかった。同映画は、『第66回江戸川乱歩賞』を受賞した作家・佐野広実による同名小説が原作だ。「吉岡が演じるのは、日常的に夫から暴力を受けてきた紀子（のりこ）です。三浦海岸のはずれにひっそりと建つ施設『おうち』に連れてこられ、そこでの暮らしを通して本当の自分を取り戻していきます