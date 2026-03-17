吉田「二人で走り続けていきます」陸上・男子長距離の吉田圭太（GMOインターネットグループ）が16日、自身のインスタグラムで結婚を明かした。お相手は女子100メートル障害の安達楓恋（ジーケーライン）。ともに青学大出身で、ファンから祝福の声が上がっている。ともにインスタグラムで結婚したことを報告。それぞれ黒を基調とした装いで、吉田はタキシード、安達はドレスを身にまとった写真を投稿した。吉田は「夫婦として、