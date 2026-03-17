ワールド・ベースボール・クラシック野球の日本代表「侍ジャパン」は、14日（日本時間15日）に米マイアミのローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で、ベネズエラに5-8で敗戦。大会から姿を消した。大谷翔平投手は初回に今大会3号となる先頭打者弾を放ったが、4打数1安打1打点の奮闘実らず。試合後、悔しさを滲ませながら語った敗戦の弁。今大会の結果を表現した、重みのある言葉がファ