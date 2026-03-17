書店で旅行雑誌を見ていると必ずと言っていいほど目にする『地球の歩き方』。海外旅行のバイブルとして知られていますが、ことし新たに『地球の歩き方 昭和レトロ』がリリースされました。どういった内容なのか、地球の歩き方 出版編集室・プロデューサーの池内宏昭さんに話を聞きました。「昭和」の魅力を今の視点で学べるガイドブックとは？☆☆☆☆『ハプスブルク帝国』『戦国』に続く、地球の歩き方「歴史時代シリーズ」の第