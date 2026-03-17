かつて宝塚ファミリーランドがあった地に建つ宝塚市立文化芸術センター(たからば・兵庫県宝塚市）で、企画展「みんなでつくる宝塚コドモ博」が開かれている。ファミリーランドの記憶を写真や資料で振り返るとともに、美術家・藤浩志の、使われなくなったおもちゃを素材にした作品を展示する。2026年4月12日(日)まで。展示風景第2室「Toys Saurus Land」藤浩志氏の立体作品が並ぶ宝塚ファミリーランドには、遊園地や歌劇だ