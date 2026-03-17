元サッカー女子日本代表でタレント・丸山桂里奈が15日、自身のインスタグラムで公開した絵が反響を呼んでいる。 【写真】どう見てもプロの領域独創的な色使いセンスあふれる作品 「趣味っ」と記した丸山。「少しづつ再開、時間ない中でもやらなくてわ。大好きな絵を描いてるときが一番自分らしい気がする」と、カラフルでアーティスティックなイラストをアップ。色使いも独創的で数多くのキャラクター