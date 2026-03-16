MIDホイールズのフラッグシップブランド「MIDエクスクルーシブ」が放つ2つのモデル！ MIDホイールズのフラッグシップブランド「MID EXCLUSIVE（エクスクルーシブ）」より 、新たに2つのモデルが登場した！ひとつは、2×9スポークを持つメッシュデザインの「029M」。もうひとつは、細くシャープな20本フィンを持つ「020F」。いずれもホイールナットを隠すセンターパッケー