お笑い芸人・ゆってぃの妻でグラビアアイドルの石川あんなが15日、自身のインスタグラムを更新。神宮球場での夫と娘との家族3ショットを公開した。 【写真】神宮デビューの「ワカチ子」ちゃんママがママに見えない透明感 2人は22年に結婚。ゆってぃは1977年1月生まれで、90年11月生まれの石川とは14歳差。石川がインスタグラムで25年1月7日に「3440gのおっきい女の子」を出産したことを報告している。また、夫はサッ