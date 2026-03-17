ダウンタウンの松本人志（62）のCM出演が3週連続で妙な注目のされ方をしている。その理由は本人の週替わりの“変化”にある。【もっと読む】結局、「見たい人だけが見るメディア」ならいいのか？ 「DOWNTOWN+」に「ガキ使」過去映像登場決定で考えるコンプライアンス3月15日放送の「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで」（日本テレビ系）で流れた高須クリニックのCMにおいて、松本は前週、前々週に引き続き一瞬ながら出演。