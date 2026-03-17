■大枝伸士ディレクター「福岡市中央区の清川です。乗用車が建物に突っ込んでいます」17日午前4時ごろの映像です。現場は福岡市中央区清川2丁目で、会社事務所とみられる建物のシャッター部分に乗用車が衝突していました。乗用車は左側が大きく破損し周辺には破片が散乱しています。警察によりますとケガ人の情報は入っていないということです。