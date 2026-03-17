中国の清華大学の研究チームが不完全な人間の動作データから運動能力の高いヒューマノイドにテニスのスキルを学習させる「LATENT」を発表しました。LATENTは事前学習、知識蒸留、高レベルのポリシー学習のためのヒューマノイド向け学習パイプラインを提供するためのもので、シミュレーションには汎用物理エンジンのMuJoCoを使用しています。LATENThttps://zzk273.github.io/LATENT/人間のアスリートは高速で飛来するテニスボールを