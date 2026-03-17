ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が高市早苗首相の名前を冠した仮想通貨「SANAE TOKEN」（サナエトークン）」への発言をめぐり、ネットのSNSで《自己崩壊》《自らが最も軽蔑してきた『指示待ちの操り人形』へと自ら成り下がった》《自律的なリーダーとしての矜持は微塵も感じられない》などいった批判にさらされている。【こちらも読む】「寿司屋はバカ」でホリエモン炎上 “逆張り会話”でシラケさせる人って何なの？「