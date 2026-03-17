Ado「アイ・アイ・ア / THE FIRST TAKE」サムネイル 23歳の歌い手Adoが16日公開された「THE FIRST TAKE」で新曲「アイ・アイ・ア」をメディア初披露。さらにサプライズで音源配信もスタートした。【動画】公開されたAdo「アイ・アイ・ア / THE FIRST TAKE」Ado_staff のSNSアカウントで先月からライブ映像の切り出し投稿や曲タイトルをカタカナで1文字ずつカウントダウン投稿していくなどファンの中で話題になって