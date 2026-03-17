今日17日は高気圧に覆われて、広い範囲で晴れるでしょう。日中は日差しで気温が上がり、九州など上着いらずの陽気になる所もありそうです。日中は広く晴れ今日17日は高気圧に覆われて、沖縄や九州から東北の広い範囲で晴れる見込みです。朝晩は関東の沿岸部でにわか雨の所がありますが、強く降ることはないでしょう。北海道は日本海側やオホーツク海側で雪の降る所があるものの、日中は晴れ間が出そうです。3月も半ばになり、紫外