突然のコンバートなでしこジャパンに「生き残るために必死で」元なでしこジャパン（日本女子代表）の鮫島彩さんは、2年前の引退後から普及活動や解説者などの活動を続けている。20歳で代表入りし、24歳で掴んだW杯世界一。なでしこジャパンにまつわる、知られざるエピソードを独占インタビューで聞いた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・砂坂美紀／全4回の2回目）◇◇◇鮫島さんが初めて、なでし