競泳のリオデジャネイロ五輪代表で、昨年８月に現役復帰を果たした古賀淳也（３８）がこのほど、スポーツ報知の取材に応じ、２度目の競技人生で、４１歳での２８年ロサンゼルス五輪出場を目指すことを宣言した。古賀と同じ早大水泳部出身で競泳日本代表として８８年ソウル、９２年バルセロナと２度の五輪に出場した俳優・藤本隆宏（５５）は「一度しかない人生」とエールを送った。藤本と古賀は０９年ローマ世界選手権直後から