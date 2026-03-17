競泳のリオデジャネイロ五輪代表で、昨年８月に現役復帰を果たした古賀淳也（３８）がこのほど、スポーツ報知の取材に応じ、４１歳での２８年ロサンゼルス五輪出場を目指すことを宣言した。２００９年世界選手権金メダリストのスイマーが、勝負の舞台へ戻って来た。２４年３月のパリ五輪選考会を一区切りに引退。水泳教室で指導していたが、２４秒２４の日本記録を保持する５０メートル背泳ぎがロス五輪の正式種目に決定し、復