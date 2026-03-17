ドジャースが、本拠地に関連して衣料品ブランドの最大手「ユニクロ」とスポンサー契約を結ぶことで合意したと１５日（日本時間１６日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が伝えた。ドジャースは２４年に大谷翔平投手（３１）が移籍後、全日本空輸（ＡＮＡ）や伊藤園など日系企業との契約が激増しており、“大谷効果”が止まらない状況だ。ドジャースタジアムにスポンサーが付くのは開場から６４年の歴史で初めて。た