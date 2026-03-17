大阪市を中心に運行する地下鉄「大阪メトロ」ではこのたび、すべての駅で可動式ホーム柵の設置が完了。３月１８日の谷町線・八尾南駅の運用開始をもって、同社によると関西の鉄道会社で最大規模となる全９路線全１３４駅（ニュートラムはホームドア）の整備が完了する。同社の発表資料によると、可動式ホーム柵は利用客のホームへの転落や電車との接触を防ぐため、２００６年の今里筋線の建設に合わせて整備を進め、２５年度末