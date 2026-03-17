◆報知プレミアムボクシング▽激闘の記憶第１１回ＷＢＡ世界ライト級タイトルマッチ１２回戦〇ヒルベルト・セラノ（ＴＫＯ５回２分２７秒）坂本博之●（２０００年３月１２日、両国国技館）平成のＫＯキング・坂本博之（角海老宝石）が最も世界王者に近づいたのが、ＷＢＡ世界ライト級チャンピオンのヒルベルト・セラノ（ベネズエラ）に挑んだ試合だった。３度目の世界挑戦となった坂本は、強打と打たれもろさを併せ持つセ