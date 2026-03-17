フィギュアスケート元世界女王で、２００６年トリノ五輪、１０年バンクーバー五輪代表の安藤美姫さんが、１５日のＡＢＥＭＡ「秘密のママ園」に１２歳の長女・ヒマワリさんと出演した。密着企画「のぞき見！隣のママ」に登場。ヒマワリさんもマスク姿で出演し、親子で食事する日常風景などが紹介された。英語、ピアノ、サックス、書道教室などを習い、５年前から本格的にフィギュアスケートも始めたというヒマワリさん。進級テ