巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が２７日・阪神戦（東京Ｄ）で開幕投手を務めることが１６日までに決まった。「開幕は竹丸で行く」と阿部監督が明言した。新人投手が開幕戦で先発するのは球団では１９６２年の城之内邦雄以来、６４年ぶり３人目。勝ち星を挙げれば球団史上初の快挙だ。異例の決断を下した阿部監督の考えを、巨人担当キャップが分析する。＊＊＊＊＊＊＊＊＊阿部監督が