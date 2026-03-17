■17日（火）の天気北海道〜沖縄にかけて、日中は晴れそうです。穏やかに晴れるところが多く、過ごしやすい一日になるでしょう。ただ、花粉は多く飛びます。花粉対策をしっかりとおこない、洗濯物を取り込むときはしっかりと花粉を落としてください。■予想最高気温16日（月）と同じか、少し高くなるでしょう。全国的に平年より1℃〜3℃高く、3月下旬並みや4月上旬並みになりそうです。関東〜九州では、日中は薄手の上着やパーカー