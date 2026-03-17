【ニューヨーク共同】週明け16日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比69銭円高ドル安の1ドル＝158円98銭〜159円08銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1500〜10ドル、183円00〜10銭。原油価格の下落などを手掛かりにドル売り円買いが優勢となった。米連邦準備制度理事会（FRB）が金融政策を決める連邦公開市場委員会（FOMC）の開催を控え、様子見ムードもあった。