◇ワールドベースボールクラシック準決勝イタリアーベネズエラ（現地時間16日、マイアミ）イタリアのフランシスコ・シャベーリ監督はニューヨーク・ヤンキースに所属していたことがあります。Netflixの解説を務める黒田博樹さんとはバッテリーを組んだことがあります。黒田さんがマイアミにいることを知ると「会いたいです！」と熱望。試合前練習で再会することになりました。がっちり握手し、ハグした2人。シャベーリ監督はお