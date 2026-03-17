きょう17日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜後7：00〜)に、「一カ団欒（いっかだんらん／※カ＝口偏に加） 来た人みんーな オモイヤルファミリー」が登場する。【オモウマ写真】50年変わらない味…時間をかけて作るホルモン煮込み定食熊本・熊本市で創業50年、家族3人で営んでいる食事処。店に入ってきた客に「おかえり〜」とあいさつするフレンドリーな雰囲気が特徴。メ