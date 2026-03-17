「不審な男が白い粉を路上のあちこちにまいた」。こんな通報が今月９日、兵庫県警尼崎北署にあり、多数の署員や消防隊員が急行する騒ぎになった。毒物や劇物、または覚醒剤など違法薬物ではないか。緊張が走ったが、さて、粉の正体は――。通報は午後７時４０分頃、阪急武庫之荘駅前からだった。１０人以上の署員や、応援要請を受けた消防隊員らも駆け付けた。確認されたのは、南方向へ点々と、数メートル間隔で歩道にまかれ