アメリカ・ホワイトハウスのレビット報道官は16日、3月末に予定しているトランプ大統領の中国訪問が「延期になる可能性がある」と明らかにしました。ホワイトハウス・レビット報道官：訪中は延期の可能性がある。首脳同士の会談だから、情報が入り次第、新しい日程を発表する。トランプ大統領は、3月末に中国を訪れ習近平国家主席と会談する予定ですが、レビット報道官は会談が延期される可能性があると述べました。また、ベッセン