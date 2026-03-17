拒否柴と対抗するおじいちゃん・おばあちゃんの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で19万2000回再生を突破し、「可愛すぎます」「目がw」「首だけついていってるの草」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『お散歩拒否』する犬→見かねたおじいちゃんおばあちゃんが…まさかの『お年寄りの知恵』で対抗する光景】 お散歩を拒否するわんこ Instagramアカウント「yamada_fuji_」の