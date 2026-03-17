外務省は16日、中東のレバノン全土に退避勧告を出しました。レバノンの親イラン武装組織ヒズボラと交戦中のイスラエルは、16日、地上侵攻を数日前から始めたと発表しました。日本の外務省は、攻撃の規模や範囲が拡大しているとして、レバノン全土の危険情報を最も高いレベル4にし、滞在する日本人に速やかな国外退避を呼びかけています。