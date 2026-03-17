韓国の人気チアガール、イ・ダヘが、破壊力抜群のスタイルを披露した。イ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】「ボタンしめて…！」イ・ダヘの“極ミニ”生美脚公開された写真には、ブラックのタイトトップスにデニムのショートパンツを合わせたシンプルな装いのイ・ダヘの姿が収められている。ボディーラインに完璧にフィットしたトップスは、彼女のメリハリのあるしなやかな曲線美を際立