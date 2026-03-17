北朝鮮の首都・平壌で、金正恩総書記が威信をかけて建設を進める「和盛（ファソン）地区」の新住宅団地で、生活に不可欠な社会基盤施設（インフラ）が不足し、入居住民が不便な生活を強いられている実態が明らかになった。米政府系メディアのラジオ・フリー・アジア（RFA）が16日までに、北朝鮮内部の住民証言として伝えた。平壌では今年2月の故金正日総書記の生誕記念日（2月16日）に合わせ、和盛地区の第4段階住宅建設の竣工式と