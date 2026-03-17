スターバックスから、フルーツ好きにはたまらない新しいフラペチーノが登場します。“フルーツで遊びつくす”をコンセプトに、自分好みの組み合わせを楽しめる「My フルーツ³ フラペチーノ®」シリーズに、みずみずしい『完熟白桃』が仲間入り♡甘く香る白桃の果実感をダイレクトに楽しめる、春にぴったりのフローズンドリンクです。カスタマイズ次第で味わいが変