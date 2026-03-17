◇ワールドベースボールクラシック準決勝イタリアーベネズエラ（現地時間16日、マイアミ）イタリア代表のシャベーリ監督は前日の会見で先発をローレンゼン投手にすると明かしていましたが、当日になって、ノラ投手に変更しました。その理由を試合前の会見で「ひらめきです」とニヤリとだけ笑い、多くを語りませんでした。ノラ投手はフィラデルフィア･フィリーズ一筋。11年で109勝している投手です。メキシコ戦で先発し、5回無