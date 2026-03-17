“奇跡の美人姉妹”としてグラビア界で注目を集めるエリマリ姉妹（Erika、百瀬まりな）の1st写真集『fericire』（3月25日発売）の表紙と裏表紙カットが公開された。【写真】圧倒的なポージングと表現力！美人姉妹″エリマリのバニーガール姿表紙にはピンクのレースに包まれた柔らかな表情が印象的なカットを採用。裏表紙には、夜景と花火を背景にしたバニーガール姿のキュートなショットが収められている。エリマリ姉妹は、