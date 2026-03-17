16日、参議院予算委員会において、広田一議員が中東情勢について質問する中、議場内が騒然となった。【映像】木原官房長官が途中で“帰った”？瞬間まず、広田議員は「中東情勢に関する閣議決定」の内容について説明を求めた。これに木原稔官房長官は「令和7年11月7日の閣議決定ですが『中東地域における平和と安定および日本関係船舶の安全の確保のための我が国独自の取り組みを定めた令和元年の閣議決定』の期間延長などを