中京テレビ制作『オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。』（通称・オドぜひ）の新アシスタントとして、同局入社1年目・吉澤陽菜アナウンサーが就任した。【ソロショット】『オドぜひ』新アシスタントの吉澤陽菜アナウンサー『オドぜひ』は、2012年4月にスタートし、現在全国28局で放送中。オードリーに会いたいという人にクチコミを投稿してもらい、採用されるとスタジオでオードリーに会うことができるというシン