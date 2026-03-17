東京・上野で4億円以上の現金を奪ったとして逮捕された男らの中に、3つの異なる暴力団の傘下の幹部がいることがわかりました。専門家は、違う組の幹部同士が手を組むのは「非常に珍しいケース」だと指摘します。■狙われた“多額のカネ”7人逮捕カメラが捉えたのは、警察署から出ると警察官に会釈をしたのち、何度かカメラに視線を向ける男。16日に送検された伊藤雄飛容疑者（27）です。ともに逮捕されたのは、狩野仁琉容疑者（21